В тюменском цирке с высоты упал канатоходец
В тюменском цирке канатоходец упал с высоты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел 25 декабря, во время представления. По предварительной информации, у канатоходца ушибы ног. Прокуратура начала проверку.
"Прокуратура Центрального округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда, предъявляемых к организации и проведению цирковых представлений. К участию в проверке будут привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Тюменской области. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении.
Инцидент попал на видеозапись.