В тюменском цирке с высоты упал канатоходец

В тюменском цирке канатоходец упал с высоты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 декабря, во время представления. По предварительной информации, у канатоходца ушибы ног. Прокуратура начала проверку.

"Прокуратура Центрального округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда, предъявляемых к организации и проведению цирковых представлений. К участию в проверке будут привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Тюменской области. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении.

Инцидент попал на видеозапись.