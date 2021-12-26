26 Декабря 2021
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цирк представление арена манеж (2008) | Фото: Накануне.ru

В тюменском цирке с высоты упал канатоходец

В тюменском цирке канатоходец упал с высоты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 декабря, во время представления. По предварительной информации, у канатоходца ушибы ног. Прокуратура начала проверку.

"Прокуратура Центрального округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда, предъявляемых к организации и проведению цирковых представлений. К участию в проверке будут привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Тюменской области. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении.

Инцидент попал на видеозапись.

Теги: канатоходец, падение, цирк, представление



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