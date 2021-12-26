26 Декабря 2021
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Марат Хуснуллин (2020) | Фото: government.ru

Вице-премьер РФ Хуснуллин выступил против строительства новых городов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что России нужно не строить новые города, а благоустраивать старые. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу построить новые города в Сибири.

К идее министра обороны у Хуснуллина двоякое отношение. Нужно оценивать каждый конкретный случай. Например, вице-премьер предложил развивать Братск.

"Сейчас в Якутии будет расти Нерюнгри. Пока город небольшой, но потенциал колоссальный. Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки", - отметил Марат Хуснуллин.

По его мнению, строительство новых мегаполисов создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру.

"На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект - это колоссальная нагрузка на инфраструктуру", - приводит его слова издание.

Как сообщало Накануне.RU, в начале августа министр заявил, что в Сибири необходимо "построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек".

Теги: Шойгу, Сибирь, города, Марат Хуснуллин



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