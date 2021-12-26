26 Декабря 2021
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Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

#МоорОткрой. В Тюмени работники баров запустили новый флешмоб

В Тюменской области работники баров и ночных клубов запустили новый флешмоб в соцсетях в связи с продлением ограничений на ночную работу до 1 марта 2022 года, передает корреспондент Накануне.RU.

МоорОткрой, флешмоб, бар, ночной клуб(2021)|Фото: instagram.com/plotnikov_mik

Флешмоб в Instagram запустила управляющая баром "Мохито" Ирина Белышева. Она опубликовала в своем аккаунте фото с хэштегом #МоорОткрой и обратилась к губернатору в стихах.

"Ограничения для баров и ночных клубов продлены до 1.03.2022. Итого: почти полгода без возможности заработать! Никому не кажется, что это уже перебор?
мы не делаем ничего плохого! к нам ходят молодые люди, которые даже не находятся в "группе риска!" Все, что нам нужно - это иметь возможность сохранить бизнес и рабочие места для тысяч сотрудников! мы готовы выполнять все меры предосторожности. из масок в наших запасах можно сшить целую зимнюю коллекцию одежды, а из антисептиков соорудить бассейн! Александр Моор, проявите человечность и дайте возможность не загнуться десяткам предпринимателей и тысячам людей, которые занимаются любимым делом!", - обратилась она к губернатору.

В настоящий момент хэштег подхватили десятки сотрудников отрасли.

Теги: МоорОткрой, флешмоб, бар, ночной клуб



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