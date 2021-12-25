"Уралкалий" снова в лидерах в ESG-индексах РСПП "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития"

Накануне стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) снова включил ПАО «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности.

Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО "Уралкалий" Ангелина Верба отмечает: "Мы гордимся включением в индексы РСПП по устойчивому развитию. Наша команда продолжает развивать ESG-практики Компании, и это достижение подтверждает наш приоритет включения принципов устойчивого развития во все направления нашей деятельности".

По итогам 2021 года «Уралкалий» сохранил свою позицию в индексе «Ответственность и открытость» (высшая Группа А) и был включен в высшую Группу А рейтинга «Вектор устойчивого развития», сообщает пресс-служба ПАО "Уралкалий".

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия компаниями информации в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет приоритетные направления для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

Индексы РСПП составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области. С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.