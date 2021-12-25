25 Декабря 2021
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Происшествия Москва
лиханов альберт анатольевич председатель российского детского фонда (2010) | Фото: Накануне.ru

Умер писатель Альберт Лиханов

В возрасте 86 лету мер писатель Альберт Лиханов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - говорится в официальном Telegram Общественной палаты РФ.

Лиханов родился 13 сентября 1935 г. в Кирове, где окончил школу. Высшее образование в 1953-58 гг. получил на отделении журналистики Уральского госуниверситета. Автор различных произведений.

Теги: Альберт Лиханов, писатель



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