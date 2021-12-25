25 Декабря 2021
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава "Управления капстроительства" Минобороны получил срок за взятку

В Хабаровске за получение взятки наказан экс-руководитель федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" Александр Хан, сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СКР.

По данным следствия, за заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте военного ведомства, общее покровительство при его исполнении, включая организацию своевременного финансирования, Хан в октябре 2019 – марте 2020 гг. получил от генерального директора ООО "Питерская строительная компания" (далее – ООО "ПСК") 2,2 млн руб. В ходе предварительного следствия Хан уволен с занимаемой должности. Свою вину он не признал.

Хан наказан восемью годами и четырьмя месяцами лишения свободы, оштрафован на 4,4 млн руб. Генеральный директор ООО "ПСК" был освобожден от уголовной ответственности как человек, добровольно сообщивший о преступлении и активно способствовавший его расследованию.

Теги: Александр Хан, управление капстроительства, срок



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