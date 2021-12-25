В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Кит"
В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "Кит", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Кадры появились в соцсетях. На месте видны представители различных служб - например, есть пожарные.
О причинах пока не сообщается.
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В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "Кит", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Кадры появились в соцсетях. На месте видны представители различных служб - например, есть пожарные.
О причинах пока не сообщается.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС