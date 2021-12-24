25 Декабря 2021
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автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовске в автобусе нашли раздетого несовершеннолетнего мальчика

В Нижневартовске, в салоне автобуса №16 пассажиры обнаружили раздетого несовершеннолетнего мальчика, сообщает telegram-канал "Сейчас | Нижневартовск", передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас полиция устанавливает личность мальчика и его родителей. По информации свидетелей, ребенок трудно разговаривает.

"В экстренные службы этим вечером обратились пассажиры городского автобуса номер 16, которые заметили раздетого мальчика в салоне. На конечной остановке автобус ждали сотрудники полиции. Мальчик проехал половину города в нижнем белье, летней обуви и куртке. Водитель автобуса попытался согреть мальчика и отдал ему свои штаны", - говорится в сообщении.

Теги: ребенок, автобус, мальчик



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