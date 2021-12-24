Состояние избитого олимпийского чемпиона по фигурному катанию улучшилось

25 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО Москва Московская область
Дмитрии&#774; Соловьев (2021) | Фото: instagram.com/dmitry_solovyev

Состояние избитого олимпийского чемпиона по фигурному катанию улучшилось

Избитый олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев сообщил в Instagram, что его самочувствие улучшилось, передает корреспондент Накануне.RU.

Он обратился к фанатам с благодарностью за поддержку. Также Соловьев поблагодарил врачей за профессионализм и оперативность.

"Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам! Низкий поклон всем, кто сейчас рядом! Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!", - заявил Соловьев.

Дмитрий Соловьев(2021)|Фото: instagram.com/dmitry_solovyev

Напомним, Соловьев и Сидорова отдыхали в караоке-баре, когда они вышли из заведения к девушке начали приставать несколько других мужчин, которые тоже были посетителями бара. Спортсмен вступился за девушку, тогда на него напали.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести). Сейчас оба они задержаны.

Врачи изначально оценили состояние спортсмена как средней тяжести, но позже в ходе дополнительных исследований у спортсмена подтвердилась сильная травма головы, обнаружилась гематома мозга, пока врачи следят за ее состоянием.

Теги: дмитрий соловьев, уголовное дело, нападение, избиение, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9489

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Выбирайте микро сд в интернет-магазине www.mvideo.ru