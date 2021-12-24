Состояние избитого олимпийского чемпиона по фигурному катанию улучшилось

Избитый олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев сообщил в Instagram, что его самочувствие улучшилось, передает корреспондент Накануне.RU.

Он обратился к фанатам с благодарностью за поддержку. Также Соловьев поблагодарил врачей за профессионализм и оперативность.

"Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам! Низкий поклон всем, кто сейчас рядом! Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!", - заявил Соловьев.

Напомним, Соловьев и Сидорова отдыхали в караоке-баре, когда они вышли из заведения к девушке начали приставать несколько других мужчин, которые тоже были посетителями бара. Спортсмен вступился за девушку, тогда на него напали.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести). Сейчас оба они задержаны.

Врачи изначально оценили состояние спортсмена как средней тяжести, но позже в ходе дополнительных исследований у спортсмена подтвердилась сильная травма головы, обнаружилась гематома мозга, пока врачи следят за ее состоянием.