Смольный почти год искал деньги на выплаты 1600 медикам, пострадавшим от COVID-19

Деньги, столь неспешно выделяемые Смольным, почти 1600 пострадавших от ковида медиков, вероятнее всего, получат лишь после праздников. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств лишь сегодня.

Отыскать в бюджете деньги на единовременные выплаты медикам решили еще в феврале. Речь о тех врачах, которые погибли либо пострадали от коронавируса: таких в городе числилось свыше пятнадцати тысяч. Только вот деньги быстро закончились: выплаты получили не все.

Только сегодня Беглов соизволил выполнить обещание и отыскать нужные 337 миллионов, чтобы закрыть долги перед людьми, «находящимся на передовой».

Напомним, ранее СМИ сообщали, как обращаются с медиками в больнице №40 Курортного района Петербурга. Тех, кто трудился в «красной зоне» заставляли увольняться добровольно-принудительно.