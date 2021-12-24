В Челябинске на продуктовый магазин завели дело из-за звуковой рекламы

В Челябинске возбудили первое дело по звуковой рекламе на улице. Ее распространяли посредством громкоговорителя, который разместили на многоквартирном доме над входом в один из продуктовых магазинов торговой сети "Колхоз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

С августа запрещено распространять рекламу с использованием звукотехнического оборудования, размещенного на зданиях. Данная реклама распространялась уже после этого запрета.

Звуковая реклама содержала следующую информацию: "… шейка по-итальянски, ребрышки по-пекински, окорок в чесночном соусе. Каждый аромат — это результат многой дегустации, проведенной технологами Калинки", "а мы выбираем для семьи "Колхоз" только самое вкусное из ассортимента" и др.

Заседание по делу назначено на 18 января.