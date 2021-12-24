В Челябинской области машина вылетела с моста в реку, водитель погиб

В Челябинской области водитель ВАЗ 21101 погиб в результате падения автомобиля с моста в реку Гумбейка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД, сегодня днем на 8 км автодороги Агаповка - Базарский на территории Агаповского района водитель не справился с управлением, автомобиль пробил ограждение и упал с моста в реку.

От полученных травм водитель погиб на месте происшествия. За последний год мужчина один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.