Заведующую школьной столовой на Южном Урале осудили за хищение денег на питание детей

В Челябинской области заведующую столовой Фершампенуазской средней школы приговорили к 3 годам лишения свободы условно за хищение свыше 1,3 млн рублей, собранных на питание с родителей школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде было установлено, что в период с сентября 2017 года по июнь 2020 года она получала от классных руководителей школы деньги за питание детей. Часть средств в размере более 1,3 млн рублей она присвоила.

"В судебном заседании Игошева вину в совершении указанного преступления не признала, пояснив, что денежные средства она не похищала", - рассказали в пресс-службе Нагайбакского районного суда.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По решению суда женщине запрещено на 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также с нее взыскан причиненный ущерб в пользу школы.