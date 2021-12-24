24 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Заведующую школьной столовой на Южном Урале осудили за хищение денег на питание детей

В Челябинской области заведующую столовой Фершампенуазской средней школы приговорили к 3 годам лишения свободы условно за хищение свыше 1,3 млн рублей, собранных на питание с родителей школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде было установлено, что в период с сентября 2017 года по июнь 2020 года она получала от классных руководителей школы деньги за питание детей. Часть средств в размере более 1,3 млн рублей она присвоила.

"В судебном заседании Игошева вину в совершении указанного преступления не признала, пояснив, что денежные средства она не похищала", - рассказали в пресс-службе Нагайбакского районного суда.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По решению суда женщине запрещено на 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также с нее взыскан причиненный ущерб в пользу школы.

Теги: школа, столовая, хищение,



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