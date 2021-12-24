24 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
аварийный мост в Трехгорном (2021) | Фото: прокуратура Челябинской области

Челябинское ЗАТО через суд обязали отремонтировать аварийный мост

Администрацию Трехгорного через суд обязали отремонтировать аварийный мост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте 2020 года произошло обрушение консольной плиты на мосту через ручей Бахтияров на муниципальной дороге. Мост признали аварийным и запретили его эксплуатацию. В августе власти ЗАТО заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции моста.

Однако положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию длительное время не получено, замечания в полном объеме не устранены, работы по реконструкции автомобильной дороги не начаты. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

аварийный мост в Трехгорном(2021)|Фото: прокуратура Челябинской области

Теги: аварийный мост, ЗАТО, суд,



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