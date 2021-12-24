Суд приговорил многодетного священника Стремского к 21 году за насилие над детьми

Суд приговорил оренбургского священника Николая Стремского к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Всего он обвинялся по семи статьям УК РФ.

Стремский также лишен ордена "Родительской славы". Кроме того, священнику запрещено на 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, передает ТАСС.

Священнослужитель был задержан осенью 2019 года. По версии следствия, в течение 20 лет экс-глава Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия совершал сексуальные преступления в отношении 11 детей, напоминает Regnum.

Сообщалось, что также обвинения были предъявлены удочеренной им Елене Стремской и ее супругу Виктору Щербакову - в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Установлено, что они в августе 2018 года, применяя насилие, заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени.

Семья настоятеля Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия Николая Стремского является самой многодетной в России. 25 детей из 70 носят его фамилию, остальные - под его опекой. Стремский - митрофорный протоиерей, ректор Оренбургского епархиального духовного училища, директор православной общеобразовательной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и благочинный четырех районов Оренбургской области.