24 Декабря 2021
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Экономика В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

СМИ: индексация пенсий на уровень инфляции потребует дополнительно 150–200 млрд

Индексация страховых пенсий россиян в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования.

Как говорят эксперты, речь идет о сумме в 150–200 млрд руб. О том, что власти пойдут на такой шаг, 23 декабря во время большой итоговой пресс-конференции заявил глава государства Владимир Путин. С 1 января пенсии проиндексируют на запланированные в бюджете 5,9%, а после поправок в законодательство пожилым гражданам могут компенсировать разницу с инфляцией, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что предновогодние выплаты для российских пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе.

Соответствующий проект закона подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в кабмин РФ. Депутаты ссылаются на высокую инфляцию, а также данные Росстата, согласно которым падает покупательская способность этой категории граждан.

Теги: пенсии, пенсионеры



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