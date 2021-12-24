СМИ: индексация пенсий на уровень инфляции потребует дополнительно 150–200 млрд

Индексация страховых пенсий россиян в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования.

Как говорят эксперты, речь идет о сумме в 150–200 млрд руб. О том, что власти пойдут на такой шаг, 23 декабря во время большой итоговой пресс-конференции заявил глава государства Владимир Путин. С 1 января пенсии проиндексируют на запланированные в бюджете 5,9%, а после поправок в законодательство пожилым гражданам могут компенсировать разницу с инфляцией, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что предновогодние выплаты для российских пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе.

Соответствующий проект закона подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в кабмин РФ. Депутаты ссылаются на высокую инфляцию, а также данные Росстата, согласно которым падает покупательская способность этой категории граждан.