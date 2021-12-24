Минсельхоз: в феврале могут подорожать хлеб и масло

К февралю 2022 года пшеничная мука в магазинах России может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей.

Как следует из доклада Минсельхоза, дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости продукции. Хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти.

Как считают экономисты, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, то к весне следующего года инфляция начнет притормаживать, уверены экономисты. ИЗВ

Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и вошли в список регионов России с красным уровнем опасности для экономического роста.

Об этом сообщили директор Всемирного банка в России Рено Селигманн и главный экономист банка по РФ Дэвид Найт. По их словам, темпы вакцинации от коронавируса в этих субъектах в настоящее время остаются низкими.