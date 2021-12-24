Смоленский блогер стал фигурантом дела за критику граффити с ветераном

В Смоленске на смоленского блогера, который оставил негативные комментарии под публикацией с портретом ветерана Великой Отечественной войны на фасаде одной из школ, инициировали уголовное дело о реабилитации нацизма.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, мужчина оставил комментарии в одной из социальных сетей под публикацией о граффити с портретом ветерана на фасаде школы №22. Как посчитали в надзорном ведомстве, его высказывания выражают "явное неуважение к памятным датам России и унижают честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны".

Как пишет "Коммерсант", речь может идти об Алексее Червякове из города Сафоново в Смоленской области. Он в нецензурной форме он спросил, зачем школе нужно изображение героя, а также заявил о распространении правительством России культа войны.