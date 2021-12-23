Суд арестовал полицейского из Питера по обвинению во взятке в 1 миллион

Петербургского следователя МВД арестовали по обвинению во взятке в размере 1 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по Ленинградской области.

По предварительным данным, обвиняемый требовал у потерпевшей по уголовному делу взятку как лично, так и через посредников. Помимо денежного эквивалента, он также просил оказать услуги по организации водоснабжения и бурению скважин на территории домовладения в Ломоносовском районе региона.

"За получение денег и оказанные услуг, следователь заверил потерпевшую по уголовному делу в том, что он обеспечит надлежащее качество расследования по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, и ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СКР.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Также принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению данного преступления.