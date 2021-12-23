23 Декабря 2021
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Происшествия В России Санкт-Петербург
(2019) | Фото: форум Утро

Скончался актер театра и кино Вадим Лобанов

Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Вадим Лобанов ушел из жизни на 82 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета в четверг.

"22 декабря после продолжительной болезни скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, актер, профессор Вадим Лобанов", - сообщили в пресс-службе, не уточнив дату и место прощания.

Лобанов известен своими ролями в 70 фильмах и сериалах, наиболее знаменитые из которых: "Переступить черту", "Господин оформитель", "Сталинград", "Посетитель музея", "Русский ковчег", "Бедный, бедный Павел", "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор".

За свою карьеру, которая стартовала еще в 1960 году, он успел исполнить 140 ролей в театрах Воронежа, Иркутска, Омска и Ленинграда. Он также служил в Большом драматическом театре, в Балтийском доме, Театре комедии имени Акимова и Русском драматическом театре Эстонской ССР.

Теги: Вадим Лобанов, актер, смерть



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