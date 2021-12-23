Путин: В отсутствии в Крыму российских мобильных операторов виноват Запад

Владимир Путин рассказал крымчанам, кто виноват в отсутствии на полуострове российских мобильных операторов. Это "западные партнеры".

Работать на территории, которую Европа и США не признают российской, отечественные операторы не могут – попадут под санкции. И виновата тут не жадность компаний (даже если речь идет об операторах с госудчастием) и не в недостатках внешней политики России. Проблема в Западе.

"Если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит крымчане — жертвы агрессии. За что же их дополнительно наказывать. А если они присоединились к России по собственной воле — то это проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией? Ответ один: на Западе плевать хотели на интересы крымчан, Россию и на демократию, они решают свои геополитические вопросы", - заявил Путин на своей "большой пресс-конференции".