23 Декабря 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2004) | Фото: Накануне.ru

Вблизи Сургута по нацпроекту отремонтированы 10 километров моста через Обь

Работы по ремонту двух участков автодорожного моста через Обь в районе Сургута – с 48 по 51 км и с 53 по 59 км – завершены в Югре в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Таким образом, приведено в нормативное состояние 10 километров одного из важнейших транспортных объектов округа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Специалисты выполнили на объекте фрезерование старого покрытия, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесли горизонтальную разметку из термопластика, установили новое барьерное ограждение и дорожные знаки. При ремонте применялись новые технологии, в частности, "Новачип", которая позволяет укладывать тонкие слои асфальтобетона по горячей технологии, обеспечивая надежное сцепление со старым покрытием; стыковые ленты, которые позволят избежать разрушения покрытия в зоне стыка смежных полос асфальтобетона.

Качество выполненных работ уже проверила специальная комиссия в составе представителей заказчика, подрядной организации и общественности. Члены комиссии высоко оценили качество ремонта – работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектной и нормативной документацией. В настоящее время ведется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Теги: Мост, Обь, Сургут, БКД



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