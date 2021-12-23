Челябинские депутаты назначили нового члена Общественной палаты региона

Депутаты ЗСО на заседании утвердили членом Общественной палаты региона митрополита Челябинского и Миасского Алексия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Ранее митрополит Челябинский и Миасский Григорий сложил с себя полномочия члена ОП после назначения главой Екатеринодарской и Кубанской митрополии.

Напомним, 15 апреля митрополитом Челябинским и Миасским, временно управляющим Троицкой епархией, стал епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий.