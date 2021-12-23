23 Декабря 2021
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Челябинские депутаты назначили нового члена Общественной палаты региона

Депутаты ЗСО на заседании утвердили членом Общественной палаты региона митрополита Челябинского и Миасского Алексия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Ранее митрополит Челябинский и Миасский Григорий сложил с себя полномочия члена ОП после назначения главой Екатеринодарской и Кубанской митрополии.

Напомним, 15 апреля митрополитом Челябинским и Миасским, временно управляющим Троицкой епархией, стал епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий.

Теги: ЗСО, Общественная палата,



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