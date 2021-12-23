Индонезия отказывается от покупки Су-35 в пользу французских и американских самолетов

Индонезия отказывается от покупки 11 российских истребителей Су-35 в пользу французских Dassault Rafale или американских Boeing F-15 EX. ВВС страны заявляют, что хотят приобрести истребители поколения 4+.

"С тяжелым сердцем мы должны отказаться от плана по покупке Су-35, поскольку расширение флота очень зависит от бюджета", - заявил журналистам начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо. При этом он сообщил о желании сформировать из новых самолетов две-три эскадрильи (а это больше 30 самолетов), передает CNN.

Контракт на поставку Индонезии российских истребителей был заключен в 2018 году, он оценивался в $1,1 млрд. Позже СМИ сообщали, что реализация контракта задерживается из-за опасений покупателя попасть под американские санкции.