23 Декабря 2021
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Истребитель Су-35С поколения 4++. (2020) | Фото: телеканал Звезда|Министерство обороны РФ

Индонезия отказывается от покупки Су-35 в пользу французских и американских самолетов

Индонезия отказывается от покупки 11 российских истребителей Су-35 в пользу французских Dassault Rafale или американских Boeing F-15 EX. ВВС страны заявляют, что хотят приобрести истребители поколения 4+.

"С тяжелым сердцем мы должны отказаться от плана по покупке Су-35, поскольку расширение флота очень зависит от бюджета", - заявил журналистам начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо. При этом он сообщил о желании сформировать из новых самолетов две-три эскадрильи (а это больше 30 самолетов), передает CNN.

Контракт на поставку Индонезии российских истребителей был заключен в 2018 году, он оценивался в $1,1 млрд. Позже СМИ сообщали, что реализация контракта задерживается из-за опасений покупателя попасть под американские санкции.

Теги: индонезия, су-35, истребители



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