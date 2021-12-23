23 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
РМК, КВН, дети (2021) | Фото: РМК

Победителем "Медной лиги КВН" стала команда из Карабаша

На территориях присутствия Русской медной компании закончился четвёртый сезон социального проекта "Медная лига КВН". За звание чемпиона среди «весёлых и находчивых» боролись школьные команды из Карабаша и Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также из посёлков Томинского и Межозёрного. В финал проекта прошли только шесть из них, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

По итогам голосования жюри победу в финале одержали чемпионы "Медной лиги КВН" 2017-го года - команда "Нескучный дом" (МКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Карабашского городского округа). С минимальным отрывом по количеству баллов второе место взяла команда "Новый Урал" (СОШ пос. Новый Урал). На третьем месте команда "28 кадров" (СОШ № 28 пос. Первомайский).

"Когда мы разрабатывали этот проект, мы в первую очередь хотели создать не только развлекательный, но и полезный досуг для детей. И, как результат, мы видим, что количество участников увеличивается, и, вместе с тем, растёт и качество подготовки к этому проекту, чему мы очень рады", - рассказала директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

РМК, КВН, дети,(2021)|Фото: РМК

По традиции подготовка и проведение игр юниор-лиги РМК проходила в три этапа. В населённых пунктах, где работают предприятия РМК, для учащихся местных школ прошли мастер-классы под общим названием "Школа КВН" с участием профессиональных игроков клуба. По итогам тренингов на территориях состоялись отборочные игры команд, победители которых вышли в финал "Медной лиги КВН". Наставники признаются: с детьми работать намного интересней.

"С детьми намного лучше, чем со взрослыми. Они так быстро всё схватывают и так реализовывают, что даже удивляешься. У них энергии много, и они постоянно ей делятся. И делятся в правильном направлении. Причём понимают иногда даже по-своему, но это даже улучшает, и ты им говоришь молодцы", - отметил руководитель официальной лиги МС КВН "Свердловск", член жюри "Медной лиги КВН" Роман Казанцев.

РМК, КВН, дети,(2021)|Фото: РМК

С каждым годом проект "Медная лига КВН" расширяет географию и охватывает более двухсот школьников за сезон. Уровень мастерства участников растёт и, как следствие, команды, сформировавшиеся в ходе проекта, постепенно выходят на новый профессиональный уровень. В 2017-м году победителем "Медной лиги КВН" так же стала команда "Нескучный дом" из Карабаша. Участие в проекте помогло ребятам из городского Центра помощи детям настолько повысить уровень шуток и игры, что в сентябре 2018-го года они заняли почётное второе место на Кубке КВН Губернатора Свердловской области в Екатеринбурге. Первое место в финале «Медной лиги КВН- 2018» досталось команде "ЧЁ" из Карабаша. В 2019-м году первое место в финале "Медной лиги КВН" заняла команда "ЛоЛ" из Караталов, а в 2020-м году из-за пандемии коронавируса сезон был отменён. В этот раз всего в проекте приняли участие двенадцать юниор-команд КВН с территорий присутствия РМК.

Теги: КВН, РМК, дети,



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