В УрФО ввод новых жилых домов идёт опережающими темпами

Уральский полпред Владимир Якушев во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сообщил, что ввод новых объектов жилого строительства в регионах округа идёт опережающими темпами, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

К ноябрю годовой план исполнен на 92%, что превышает показатели аналогичного периода прошлых лет (исполнение плана в январе-ноябре 2019 г. – 66%, в январе-ноябре 2020 г. – 76%).

"Плановые показатели по вводу 7,1 млн "квадратов" в 2021 г. в УрФО будут достигнуты", - отметил Владимир Якушев.

По многоквартирным домам сделан также хороший задел на будущее: объём жилой площади, согласно размещённым декларациям, в 2021 г. в два раза превысил значения прошлого года (в России рост в 1,7 раза).