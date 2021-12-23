Аксенов восхитился пресс-конференцией Путина: "Это и есть свобода слова в действии"

Глава Крыма Сергей Аксенов продемонстрировал политическое рвение: в своем Telegram-аккаунте он опубликовал видео, на котором внимательно смотрит пресс-конференцию президента.

Обычно общение президента с журналистами занимает около четырех часов. Аксенов не написал, выделил ли он в своем графике время, чтобы посмотреть всю пресс-конференцию от начала до конца. Зато глава Крыма высказался по поводу свободы слова.

"Смотрю ежегодную пресс-конференцию нашего Президента. В ней участвует немало журналистов и блогеров, которые представляют оппозиционную точку зрения. Это и есть свобода слова в действии, в том числе для тех, кто говорит, что в России ее нет", - написал Аксенов.

Отметим, что в этом году администрация Кремля отобрала для участия в пресс-конференции 500 журналистов. Какими критериями руководствовались в пресс-службе президента при отборе – неизвестно. Среди попавших на мероприятие СМИ оказалось несколько иноагентов, Ксения Собчак с "заклятым другом" Сергеем Шнуровым, актриса ситкома "Универ" Анна Хилькевич. При этом не аккредитовали представителей "Новой газеты", редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира.