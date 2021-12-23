Суд впервые оштрафовал веб-сервис GitHub за отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд Москвы впервые оштрафовал веб-сервис GitHub из-за отказа удалять запрещенный в России контент.

GitHub Ink. назначен административный штраф в размере 1 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что претензии Роскомнадзора связаны с публикацией сервисом данных "Умного голосования" и неудалением их.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что с начала уходящего года Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, "Одноклассники" и "ВКонтакте" были оштрафованы за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.