23 Декабря 2021
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Общество В России
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Суд впервые оштрафовал веб-сервис GitHub за отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд Москвы впервые оштрафовал веб-сервис GitHub из-за отказа удалять запрещенный в России контент.

GitHub Ink. назначен административный штраф в размере 1 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что претензии Роскомнадзора связаны с публикацией сервисом данных "Умного голосования" и неудалением их.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что с начала уходящего года Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, "Одноклассники" и "ВКонтакте" были оштрафованы за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

Теги: GitHub, штраф, запрещенный контент



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