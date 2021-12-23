23 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Чиновницу на Южном Урале будут судить за непригодные квартиры для детей-сирот

Начальника управления имуществом и земельными отношениями администрации Верхнеуральского района будут судить за превышение должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2013 – 2016 гг. обвиняемая приобрела в собственность муниципалитета 44 квартиры, не отвечающие предъявляемым строительно-техническим и противопожарным нормам. Непригодные для проживания квартиры включили в специализированный жилищный фонд и предоставили детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ущерб составил более 27,8 млн рублей.

"В настоящее время нарушения в ряде квартир устранены, другим сиротам предоставлены новые жилые помещения", - добавили в ведомстве.

Теги: квартиры, суд, чиновник, дети-сироты,



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