Референдум по конституции Белоруссии пройдет во второй половине февраля

Референдум по обновленной Конституции Белоруссии пройдет во второй половине февраля. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

В июле белорусский лидер сообщил, что вернул на доработку представленный ему проект новой Конституции.

Ранее Лукашенко заявлял, что готов передать парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий, причем это можно сделать и без кардинальных изменений Конституции. Также он объявил о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции Белоруссии. Часть из них может быть передана на местные уровни.