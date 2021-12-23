23 Декабря 2021
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Политика В бывшем СССР
лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Референдум по конституции Белоруссии пройдет во второй половине февраля

Референдум по обновленной Конституции Белоруссии пройдет во второй половине февраля. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

В июле белорусский лидер сообщил, что вернул на доработку представленный ему проект новой Конституции.

Ранее Лукашенко заявлял, что готов передать парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий, причем это можно сделать и без кардинальных изменений Конституции. Также он объявил о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции Белоруссии. Часть из них может быть передана на местные уровни.

Теги: конституция, белоруссия, лукашенко



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