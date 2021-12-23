ГП выявила коррупционные связи между Ростехнадзором и владельцами шахт Кузбасса

Между инспекторами Ростехнадзора Кузбасса и руководством шахт и разрезов были налажены долгосрочные коррупционные связи, заявили в Генпрокуратуре РФ.

Такие выводы были сделаны после проверки угледобывающих предприятий Кузбасса в связи с аварией на шахте "Листвяжная", сообщил заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.

В сговоре с владельцами шахт также уличены сотрудники Государственной трудовой инспекции, передает ТАСС.

Демешин рассказал, что инспекторы получали от хозяев шахт машины с водителями, их родственников устраивали на высокооплачиваемые работы.

Например, родной брат начальницы из трудовой инспекции "получал большую зарплату" на предприятии и поэтому орган контроля не вскрывал там нарушений.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что надзорные органы после взрыва на шахте "Листвяжная" начали проверки, сейчас уже проверены все угольные шахты региона, идет проверка разрезов. По словам главы региона, было выявлено более 600 нарушений в шахтах, но все они устраняются на месте, не требуют предписаний о приостановке работы шахты.