Пандемия виновата: в Югре впервые за много лет смертность превысила рождаемость

23 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
демография, планета, люди, смертность, рождаемость (2018) | Фото: knia.ru

Пандемия виновата: в Югре впервые за много лет смертность превысила рождаемость

В ноябре в Югре впервые за много лет смертность превысила рождаемость. Это следует из данных ЗАГСа Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в ноябре в автономном округе родилось 1630 человек. Умерло - 1641. Естественная убыль населения составляет - 11 человек. Умерло больше, чем родилось в семи территориях Югры.

Самая высокая убыль населения зафиксирована в Урае - на 14 родившихся 74 - умерших. В Нягани родилось 53 человека, умерло 65, в Радужном при 22 рождениях, 30 смертей, в Югорске родилось 22 человека, умерло - 44. В Белоярском районе рождаемость составила 20, смертность - 23, в Березовском 15 против 39, в Кондинском - 25 против 55, Нижневартовском - 18 против 22, Советском - 32 против 80, Ханты-Мансийском - 10 против 15.

В Нефтеюганском районе нулевой прирост — там родилось и умерло одинаковое количество жителей - по 29 человек.

Лучший показатель по рождаемости зафиксирован в Сургуте. Прирост там составил 119 человек. Родилось 502, умерло 383.

Несмотря на отрицательное значение по рождаемости в ноябре, за год регион окажется "в плюсе".

Одной из возможных причин резкого роста смертности в регионе является пандемия коронавируса. До нее, в 2019 г. рождаемость превышала смертность больше чем в два раза. Так, до пандемии в Югре родилось 20 928 человек, а умерло 9  999 человек.В 2020-том показатель уже снизился. При рождаемости в 20 721, смертность выросла до 12 621.

Теги: рождаемость, смертность, пандемия, естественная убыль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9278

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети