Пандемия виновата: в Югре впервые за много лет смертность превысила рождаемость

В ноябре в Югре впервые за много лет смертность превысила рождаемость. Это следует из данных ЗАГСа Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в ноябре в автономном округе родилось 1630 человек. Умерло - 1641. Естественная убыль населения составляет - 11 человек. Умерло больше, чем родилось в семи территориях Югры.

Самая высокая убыль населения зафиксирована в Урае - на 14 родившихся 74 - умерших. В Нягани родилось 53 человека, умерло 65, в Радужном при 22 рождениях, 30 смертей, в Югорске родилось 22 человека, умерло - 44. В Белоярском районе рождаемость составила 20, смертность - 23, в Березовском 15 против 39, в Кондинском - 25 против 55, Нижневартовском - 18 против 22, Советском - 32 против 80, Ханты-Мансийском - 10 против 15.

В Нефтеюганском районе нулевой прирост — там родилось и умерло одинаковое количество жителей - по 29 человек.

Лучший показатель по рождаемости зафиксирован в Сургуте. Прирост там составил 119 человек. Родилось 502, умерло 383.

Несмотря на отрицательное значение по рождаемости в ноябре, за год регион окажется "в плюсе".

Одной из возможных причин резкого роста смертности в регионе является пандемия коронавируса. До нее, в 2019 г. рождаемость превышала смертность больше чем в два раза. Так, до пандемии в Югре родилось 20 928 человек, а умерло 9 999 человек.В 2020-том показатель уже снизился. При рождаемости в 20 721, смертность выросла до 12 621.