23 Декабря 2021
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Общество В России Москва
пресс-конференция путина (2012) | Фото:

"Специально отобранных журналистов" перед пресс-конференцией с Путиным обрабатывают раствором с серебром

Хотя большая пресс-конференция Владимира Путина для "специально отобранных журналистов" в этом году и пройдет в обычном формате, меры санитарной предосторожности приняты беспрецедентные. Во-первых, значительно сокращено число аккредитованных журналистов – вместо нескольких тысяч пригласили всего 500.

Во-вторых, на входе в зал пресс-конференции посетителей обрабатывают специальным раствором с серебром, для этого человек должен пройти через специальную рамку, где его в течение 10 секунд обработают паром. "Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно", - заявила в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова.

Во всех помещениях, в том числе и в знаменитой буфетной зоне, расставлены санитайзеры, а для каждого участника пресс-конференции помимо традиционных блокнотов и ручек в пресс-пакете предусмотрена медицинская маска – антибактериальная и тоже обработанная серебром.

Теги: пресс-конференция путина, обработка серебром, журналисты



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