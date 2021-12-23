В Тюмени облсуд не стал смягчать условия ареста главы департамента мэрии

Тюменский областной суд оставил в силе арест главы департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Игоря Фролова, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фролов ходатайствовал о смене пребывания в СИЗО на более мягкий вариант ареста. Суд отклонил прошение.

Напомним, по данным следствия, Фролов в феврале 2020 и феврале 2021 гг. обманом вывел из бюджета 5 млн руб., выделенных по двум муниципальным контрактам на содержание и уборку автомобильных дорог в Тюмени.