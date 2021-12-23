В Югре жители Березовского района жалуются на нападение волков: загрызли уже пять собак

В Югре жители Березовского района жалуются на нападение волков. По словам местных жителей, хищники становятся все более агрессивными. Зафиксировано как минимум пять нападений на собак.

"Управление гражданской защиты населения информирует, в границах населенного пункта зафиксировано нападение волка на домашнее животное собаку. Администрацией района совместно с ОМВД России по Березовскому району, инженером департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа на территории поселка городского типа Березово проводятся превентивные мероприятия направленные на регулирование численности диких животных", - сообщили Накануне.RU в администрации.

Ранее хищников заметили в окрестностях Советского района.