23 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2006) | Фото: www.floranimal.ru

В Югре жители Березовского района жалуются на нападение волков: загрызли уже пять собак

В Югре жители Березовского района жалуются на нападение волков. По словам местных жителей, хищники становятся все более агрессивными. Зафиксировано как минимум пять нападений на собак.

"Управление гражданской защиты населения информирует, в границах населенного пункта зафиксировано нападение волка на домашнее животное собаку. Администрацией района совместно с ОМВД России по Березовскому району, инженером департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа на территории поселка городского типа Березово проводятся превентивные мероприятия направленные на регулирование численности диких животных", - сообщили Накануне.RU в администрации.

Ранее хищников заметили в окрестностях Советского района.

Теги: волки, собаки, нападение



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