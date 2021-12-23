23 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
дети, РМК, (2021) | Фото: РМК

Добровольцы РМК поздравляют подопечных паллиативной службы

Новогодних чудес ждут все дети. Ёлки, катание с горок, праздничные хороводы – все это дарит незабываемые впечатления на всю жизнь. Но не все дети могут побывать на празднике. Подопечным паллиативной службы часто сложно выбраться из дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Чтобы порадовать ребят и подарить им новогоднюю сказку, добровольцы Волонтёрского центра РМК решили объехать около полутора сотен детей с тяжёлыми заболеваниями в Челябинске, Кыштыме, Верхнем Уфалее, Копейске, Магнитогорске, Чебаркуле, Коркино, Южноуральске и Миассе. Дед Мороз, Снегурочка и даже медведь с балалайкой поздравят, развеселят, да ещё и подарок вручат. Специально для детей Благотворительный фонд РМК подготовил не только сладкие, но и полезные подарки: это рюкзачки с раскраской и кормушкой для птиц, которую можно будет также раскрасить и повесить на дерево или за окно, чтобы подкармливать птиц и наблюдать за ними всю зиму.

дети, РМК,(2021)|Фото: РМК

"Также Благотворительный фонд РМК приготовил специальные праздничные продуктовые наборы и для родителей. Всё своё время они посвящают детям, и им тоже часто нужна поддержка и внимание. Поздравлять семьи волонтёры будут все новогодние праздники", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Теги: РМК, дети,



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