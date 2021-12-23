В аэропортах Югры из-за непогоды задерживаются рейсы

В аэропортах Сургута и Нижневартовска из-за неблагоприятной погоды произошли задержки рейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Нижневартовске был задержан прилет рейсов из Москвы, Новосибирска, Тюмени и вылет в Уфу, Москву, Новосибирск, Ханты-Мансийск. В Сургуте задержали вылет в Махачкалу, Тюмень, Екатеринбург, Москву, Омск, Уфу, Белоярский, Нижневартовск. Также задержаны рейсы из Омска, Тюмени, Иркутска.

Причиной задержки стал сильный боковой ветер порывами до 17 метров в секунду и снегопад.