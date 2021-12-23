23 Декабря 2021
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Экономика Тюменская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области с 2022 года власти будут субсидировать закупки у участников межрегионального нефтегазового кластера

В Тюменской области вводится новая мера поддержки бизнеса – с 2022 г. начнётся субсидирование закупок у участников межрегионального нефтегазового кластера. Об этом губернатор Александр Моор рассказал на своей странице "ВКонтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. На сегодня в числе заказчиков – "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Заполярье".

Возмещение, по мнению губернатора, точно заинтересует тех, кто планирует развивать в регионе производство или собирается зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области. А участники кластера будут наращивать промышленную кооперацию.

"В Тюменской области мы уже возвращаем 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного заказчиками-компаниями нефтегазовой отрасли у тюменских производителей. Так, в прошлом году, благодаря этой мере поддержки, ПАО "Сургутнефтегаз" приобрело у тюменских предприятий продукции и оборудования на 5,5 млрд руб. Мы продолжим работать над кластерным развитием экономики региона и будем помогать нашим предприятиям сотрудничать еще плотнее. Сегодня прочные кооперационные связи – конкурентное преимущество", - отметил Моор.

Теги: Бизнес, поддержка. Александр Моор



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