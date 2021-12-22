22 Декабря 2021
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Экономика В России
самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

S7 Airlines первой из российских авиакомпаний осуществила рейс на биотопливе

Самолет S7 Airlines первым среди российских перевозчиков выполнил рейс на биотопливе.

"С завода Airbus в Тулузе взлетел новый A320neo, на 10% заправленный SAF (sustainable aviation fuel). Это позволило сократить выбросы CO2 (углекислого газа) на данном рейсе на 1,7 тонны, - говорится в сообщении перевозчика. - Опыт полетов на SAF есть лишь у 45 авиакомпаний в мире, а общий процент его использования составляет всего 0,03%. S7 Group готова принимать активное участие в создании законодательной базы, которая позволит сертифицировать SAF в России и начать использовать его на регулярных рейсах".

Компания заявила, что ее глобальной целью является достижение углеродной нейтральности к 2050 году (в целом Россия, по планам правительства, должна достичь этого показателя к 2060 году). Для этого перевозчик собирается до конца 2022 года снизить средний возраст парка до 8,5 лет и сократить расход топлива на одного пассажира на 4-5%. Также в компании хвастаются самолетами A320/321neo, которые потребляют на 15-16% меньше топлива, - они составляют 40% флота S7.

Теги: S7 Airlines, биотопливо, airbus, углеродная нейтральность



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