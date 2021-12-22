В Тюмени многодетная мать за долги лишилась купленной в ипотеку квартиры

В Тюмени многодетная мать потеряла квартиру после того, как не смогли платить ипотеку. Следователи начали расследование, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, пострадавшая работает воспитателем в детском саду. Она взяла ипотеку на квартиру и, когда не смогла платить по счёту, осталась без жилья, имея на руках четверых детей.

В областном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что в отношении неустановленных людей возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".