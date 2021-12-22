22 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
ресторан стол ужин (2007) | Фото: Накануне.ru

В новогоднюю ночь общепиту в Петербурге разрешили работать без ограничений

Власти Санкт-Петербурга разрешили заведениям общепита работать в новогоднюю ночь без ограничений по времени. Соответствующие изменения в антиковидный режим внес губернатор Александр Беглов.

Сейчас все кафе и рестораны в городе обязаны закрываться с 23.00 до 06.00.

Кроме того, введение QR-кодов в предприятиях общепита и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января.

С 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%, сообщили в пресс-службе Смольного.

Между тем, накануне Санкт-Петербург превысил по заболеваемости показатели Москвы - 2075 против 1906. 16 декабря в городе были выявлены первые зараженные "омикрон"-штаммом.

Теги: петербург, общепит, qr-коды



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