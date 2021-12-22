В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве жителя ХМАО, который скрывался 9 лет

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Ханты-Мансийска на территории Курганской области в 2012 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело мужчины с огнестрельным ранением в области груди в овощной яме одного из частных домовладений деревни Предеина обнаружили 9 октября 2012 года. По версии следствия, в ночь на 8 октября злоумышленник, находясь в компании знакомых, в результате ссоры, возникшей во время карточной игры, выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья.

После этого угрожая оружием, он заставил очевидца убийства вывезти его на автомобиле за пределы Курганской области.

Мужчина находился в федеральном розыске более 9 лет. 22 декабря его задержали в Челябинске. По месту проживания мужчины обнаружено и изъято орудие совершения убийства, а также поддельные документы личности.