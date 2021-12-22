В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве жителя ХМАО, который скрывался 9 лет

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве жителя ХМАО, который скрывался 9 лет

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Ханты-Мансийска на территории Курганской области в 2012 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело мужчины с огнестрельным ранением в области груди в овощной яме одного из частных домовладений деревни Предеина обнаружили 9 октября 2012 года. По версии следствия, в ночь на 8 октября злоумышленник, находясь в компании знакомых, в результате ссоры, возникшей во время карточной игры, выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья.

После этого угрожая оружием, он заставил очевидца убийства вывезти его на автомобиле за пределы Курганской области.

Мужчина находился в федеральном розыске более 9 лет. 22 декабря его задержали в Челябинске. По месту проживания мужчины обнаружено и изъято орудие совершения убийства, а также поддельные документы личности.

Теги: убийство, подозреваемый, СК, задержание,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Каталог товаров: игровой компьютер купить на сайте www.mvideo.ru