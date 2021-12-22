Турция одобрила применение собственной вакцины от коронавируса TURKOVAC
Глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа объявил об одобрении турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC. Это событие также прокомментировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган: "С началом производства вакцины TURKOVAC Турция будет готова разделить ее со всем человечеством".
В июне этого года стало известно о старте третьей фазы клинических испытаний турецкой вакцины.
По словам министра здравоохранения, серийное производство инактивированной вакцины уже налажено.
"Турция стала девятой страной-производителем вакцины от коронавируса в мире. Активное применение вакцины TURKOVAC начнется уже со следующей недели", - цитирует главу Минздрава агентство "Анадолу".
Президент Эрдоган назвал вакцину турецкого производства TURKOVAC символом решимости властей Турции к защите здоровья населения страны.