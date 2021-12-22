22 Декабря 2021
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снег, сугроб (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ханты-Мансийске таксист спас ребенка из сугроба

В Ханты-Мансийске школьник провалился в снег почти по шею на ул. Шевченко. Видеозапись инцидент опубликовала местная жительница в группе "Типичный Ханты-Мансийск", передает корреспондент Накануне.RU.

Ребенка спас таксист. Он остановил машину и вытащил ребенка за руки.

"Вчера утром сотрудники обслуживающей организации почистили улицу Шевченко. В данном случае, тротуар для пешеходов почищен и проход не затруднен, однако школьник намерено пошел через сугроб. В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией, рекомендуем незамедлительно направлять информацию в ЕДДС по 112 или самостоятельно оказать помощь ребенку", - прокомментировали в администрации и напомнили, что вне школы ответственность за детей несут родители.

В мэрии также попросили родителей провести беседы с детьми о том, как безопасно ходить по улицам, так как в некоторых районах города есть "ливневки" открытого типа.

Теги: таксист, ребенок, сугроб



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