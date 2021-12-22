Проект ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда в Карабаше признан лучшей экоинициативой года

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Карабаш, РМК, (2021) | Фото: РМК

Проект ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда в Карабаше признан лучшей экоинициативой года

Русская медная компания стала лауреатом первой Национальной экологической премии "Чистый воздух". Проект РМК по ликвидации накопленного в ХХ веке вреда экологии в Карабаше занял первое место в номинации "Экоинициатива 2021". Учредителями премии является Российское экологическое движение и медиагруппа "Комсомольская правда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

За победу в народном голосовании, которое длилось с 1 по 30 ноября, всего боролись 30 участников. В результате за 30 дней россияне отдали за номинантов 117 тысяч голосов.

"Наш проект позволит ликвидировать источники загрязнения водных объектов, почвы и воздуха и тем самым положительно скажется на состоянии окружающей среды в Карабашском городском округе. Вместе с реализацией масштабных инвестиционных проектов по развитию металлургического производства в Карабаше это окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования, будет способствовать созданию комфортной городской среды и привлечению новых инвестиций в регион", - рассказал вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям РМК Дмитрий Говоров.

вице-президент РМК Дмитрий Говоров(2021)|Фото: РМК

Инициатива РМК предусматривает рекультивацию сотен гектаров нарушенных земель Карабаша, которые нуждаются в восстановлении. Проект полностью частный и единственный подобный в России, инвестиции РМК в его реализацию составляют около двух миллиардов рублей. Уже начались работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Параллельно РМК запускает ещё три проекта рекультивации: участки "Южный" и "Северный", а также Карабашский пруд.

Восстановление нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стало возможным благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината – медеплавильного завода "Карабашмедь". Масштабное техническое перевооружение началось в 2004 году, когда он вошёл в состав Русской медной компании. За этот период направлено уже более 30 млрд рублей.

Карабаш, РМК,(2021)|Фото: РМК

В среднем ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды составляют 1,5 млрд рублей. Всего с 2012 года компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 млрд рублей.

Теги: РМК, Карабаш, экология,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9203

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать с доставкой на дом айфон на официальном сайте магазина мвидео