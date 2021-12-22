Проект ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда в Карабаше признан лучшей экоинициативой года

Русская медная компания стала лауреатом первой Национальной экологической премии "Чистый воздух". Проект РМК по ликвидации накопленного в ХХ веке вреда экологии в Карабаше занял первое место в номинации "Экоинициатива 2021". Учредителями премии является Российское экологическое движение и медиагруппа "Комсомольская правда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

За победу в народном голосовании, которое длилось с 1 по 30 ноября, всего боролись 30 участников. В результате за 30 дней россияне отдали за номинантов 117 тысяч голосов.

"Наш проект позволит ликвидировать источники загрязнения водных объектов, почвы и воздуха и тем самым положительно скажется на состоянии окружающей среды в Карабашском городском округе. Вместе с реализацией масштабных инвестиционных проектов по развитию металлургического производства в Карабаше это окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования, будет способствовать созданию комфортной городской среды и привлечению новых инвестиций в регион", - рассказал вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям РМК Дмитрий Говоров.

Инициатива РМК предусматривает рекультивацию сотен гектаров нарушенных земель Карабаша, которые нуждаются в восстановлении. Проект полностью частный и единственный подобный в России, инвестиции РМК в его реализацию составляют около двух миллиардов рублей. Уже начались работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Параллельно РМК запускает ещё три проекта рекультивации: участки "Южный" и "Северный", а также Карабашский пруд.

Восстановление нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стало возможным благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината – медеплавильного завода "Карабашмедь". Масштабное техническое перевооружение началось в 2004 году, когда он вошёл в состав Русской медной компании. За этот период направлено уже более 30 млрд рублей.

В среднем ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды составляют 1,5 млрд рублей. Всего с 2012 года компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 млрд рублей.