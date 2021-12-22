В Сургутском районе открылся четвёртый детский технопарк

В Лянторе на базе Центра детского творчества открылся технопарк. Заниматься в нём смогут три сотни детей. Новый центр притяжения посетил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.

Детский технопарк – третий стационарный детский технопарк в районе. Он создан в рамках муниципального проекта "Детский технопарк в Сургутском районе" в ходе реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Технопарк рассчитан на 400 новых мест дополнительного образования. Учреждение – часть комплексного проекта "Детский технопарк Сургутского района", куда входят один мобильный технопарк и три стационарных, расположенных в Белом Яру, Фёдоровском и теперь в Лянторе.

"Хочу, чтобы все дети Сургутского района, даже из самых далёких поселений, имели доступ к самым современным знаниям, технике и не уступали в этом детям из крупных населённых пунктов, а в чём-то и превосходили. Мы хотели открыть семь подобных резиденций, три открыли. Самое главное и интересное – впереди. Будем строить такие учреждения в Сытомино, Лямина. Там появятся специализированные и красивые здания, по насыщению они будут такими же, как в Москве", - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой журналистам в ходе открытия технопарка.

По словам руководителя департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой, технопарк состоит из четырёх блоков. Стоимость технопарка – 15 млн руб. За три года в четыре технопарка (один мобильный и три стационарных) уже вложено 60 млн руб. Для обучающихся создано 400 мест. Каждый из технопарков оснащён базовым набором техники.

"Для каждого технопарка созданы проекты развития. Для нас главная идея – в том, чтобы дети производили продукт. Первый – небольшой мультфильм – уже создан. Также можно говорить о таких направлениях развития, как робототехника, радиоэлектроника, автодело. Дети должны что-то мастерить и презентовать. Например, в рамках научно-исследовательской программы "Шаг в будущее"", - сказала Кочурова.

Продолжается формирование педагогического состава для технопарка. Кто-то из них приходит работать из школ. Что касается территорий, близких к Сургуту, власти будут привлекать аспирантов или магистрантов, чтобы те проходили практику и потом становились полноценными сотрудниками.

"Во всех четырёх технопарках могут заниматься более 3 тыс. детей. В целом, задача по нацпроекту стоит охватить допобразованием 82% детей. Где-то этот показатель достигает и 100%. Страдает, например, Солнечный. Переполненная школа работает в две смены. Пока есть возможность детям получать дополнительное образование в Белом Яру или Барсово", - сказала Ольга Кочурова.





Глава Сургутского района отметил, что подобные открытому сегодня технопарку молодежные точки притяжения выполняют сразу несколько задач.

"Когда мы создаем такие центры, то решаем вопросы - не только детей занять, а и профиориентировать тоже. Чтобы они уже знали - есть такая техника, есть такие технологии, есть такие перспективные направления. Чтобы понимали где и как можно найти себе применение", - подчеркнул Андрей Трубецкой.