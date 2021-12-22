22 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Германия (2014) | Фото: http://2cafe.net

Мэр Гамбурга признал манипуляции с ковидной статистикой

Мэр Гамбурга Петер Черчер заявил о хаосе с ковидом в городе. В течение нескольких недель всех людей с неясным статусом вакцинации, а их было около 70%, записывали в невакцинированных.

Он опроверг сознательный подлог и заверил, что это было вызвано неразберихой в связи с ростом заболеваемости. При этом сомневаться в вакцинах не следует.

В Германии произошел сильнейший рост заболеваемости, который пошел на спад. На ковидной смертности это отразилось слабо, но избыточная смертность в стране в два раза больше, чем в прошлом году. То есть ковидная смертность совершенно не отражает масштабов общей.

Теги: ковид, статистика, вакцинация



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