Мэр Гамбурга признал манипуляции с ковидной статистикой

Мэр Гамбурга Петер Черчер заявил о хаосе с ковидом в городе. В течение нескольких недель всех людей с неясным статусом вакцинации, а их было около 70%, записывали в невакцинированных.

Он опроверг сознательный подлог и заверил, что это было вызвано неразберихой в связи с ростом заболеваемости. При этом сомневаться в вакцинах не следует.

В Германии произошел сильнейший рост заболеваемости, который пошел на спад. На ковидной смертности это отразилось слабо, но избыточная смертность в стране в два раза больше, чем в прошлом году. То есть ковидная смертность совершенно не отражает масштабов общей.