22 Декабря 2021
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Общество В России
Анатолий Чубайс на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"Блин, что еще надо?": Чубайс резко отреагировал на вопрос о ценах на электричество

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об успешности энергетической реформы, завершенной в 2008 году.

"Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?" - заявил он в рамках ежегодной конференции "Ведомостей".

Спецпредставитель президента добавил, что реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту экономики РФ как минимум до 2035 года.

Видео с данной речью Чубайс опубликовал на своей странице в Facebook. Он написал, что попробовал ответить на вопрос без эмоций, но у него не получилось.

Напомним, в 2008 году в рамках реформы прекратила работать крупнейшая компания и монополист РАО ЕЭС России. В период приватизации руководство организации убеждало, что ее следствием станет снижение тарифов.

Теги: анатолий чубайс, электричество, цены



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