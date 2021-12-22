"Блин, что еще надо?": Чубайс резко отреагировал на вопрос о ценах на электричество

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об успешности энергетической реформы, завершенной в 2008 году.

"Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?" - заявил он в рамках ежегодной конференции "Ведомостей".

Спецпредставитель президента добавил, что реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту экономики РФ как минимум до 2035 года.

Видео с данной речью Чубайс опубликовал на своей странице в Facebook. Он написал, что попробовал ответить на вопрос без эмоций, но у него не получилось.

Напомним, в 2008 году в рамках реформы прекратила работать крупнейшая компания и монополист РАО ЕЭС России. В период приватизации руководство организации убеждало, что ее следствием станет снижение тарифов.