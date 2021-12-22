22 Декабря 2021
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Накануне.RU, накануне, логотип (2021) | Фото: Накануне.RU

В школах Тюмени возобновились занятия после серии "лжеминирований"

В Тюмени накануне из-за сообщений о минировании специалисты экстренных служб проверили 81 школу. По данным правоохранителей, тревога оказалась ложной, взрывных устройств обнаружено не было, передает корреспондент Накануне.RU.

Добавим, что после завершения эвакуаций в школах, начались проверки торговых центров. По словам очевидцев, было эвакуировано больше 10 ТРЦ. Полностью обследование заведений было завершено ночью.

Сегодня учебные заведения возобновили занятия. По данным областного департамента образования, они проходят в штатном режиме.

Напомним, во время прямого эфира, губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал сложившуюся обстановку и также назвал причину.

"На пульт дежурного было сообщение о якобы минировании школ. В таких ситуациях начинается определенная отработка действий. Все сотрудники ведомств начинают проводить необходимые мероприятия", - сообщил он.

Моор попросил граждан проявить понимание и терпение и выразил уверенность, что "шутника" скоро найдут.

Теги: лжеминирование, школа, проверка, эвакуация



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