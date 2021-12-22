Инкубационный период "Омикрона" оказался короче, чем у других штаммов COVID-19

При заражении штаммом коронавируса "Омикрон" симптомы могут появиться раньше, чем это было у предыдущих разновидностей SARS-CoV-2, сообщает NBC News.

По данным ученых, инкубационный период "омикрона" обычно составляет от трех дней, максимум - неделю.

Врач Анита Гупта из университета Джонса Хопкинса отметила, что именно поэтому распространение болезни при новой мутации происходит значительно быстрее.

Ранее в ВОЗ сообщили о появлении новых подтвержденных данных о свойствах штамма коронавируса.

Так, "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта". Кроме того, подтверждена большая вероятность того, что люди, которые привиты или переболели коронавирусом, могут заразиться штаммом "Омикрон".